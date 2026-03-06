Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Daryl Hannah nekiment a JFK Jr.-ról szóló sorozatnak: hazugságokkal vádolja a készítőket

Éles hangú publicisztikában bírálta Darryl Hannah a Ryan Murphy nevéhez kötődő Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette című minisorozatot. A Csobbanás című film sztárja írásában azt állítja, hogy a produkció félrevezető módon ábrázolja őt.

A színésznő kilencvenes évek elején öt éven át volt John F. Kennedy Jr. párja, kapcsolatuk viharos volt, többször szakítottak. Darryl Hannah szerint a sorozatban – amely a John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette közötti kapcsolatot dolgozza fel – az ő figuráját szándékosan rossz színben tüntetik fel. Karakterét Dree Hemingway alakítja.

John F. Kennedy Jr. és egykori barátnője, Darryl Hannah
John F. Kennedy Jr. és egykori barátnője, Darryl Hannah 
Forrás: Getty Images

Darryl Hannah a Love Storyban: a színésznő azt állítja, torz képet festettek róla

A színésznő szerint a sorozat készítői torz, negatív képet festettek róla. „Szándékosan irritáló, önző és hisztérikus figuraként jelenítettek meg” – írja. Darryl Hannah úgy fogalmaz, hogy a produkció valójában egy tragédiát használ ki, és a valós személyeket pusztán dramaturgiai eszközként használják. A színésznő külön kiemeli, sosem viselkedett úgy, ahogy azt a sorozatban bemutatják. Állítása szerint soha életében nem fogyasztott kokaint, nem szervezett drogos partikat, és akart senki házasságra kényszeríteni. Hangsúlyozza azt is, hogy nem gyalázott meg semmilyen családi eseményt, nem tört be senki gyászszertartására, és nem szivárogtatott információkat a sajtónak. A sorozat egyik jelenetében a Hannah-ról mintázott karakter drogos barátokat hív John F. Kennedy Jr. lakásába, majd később meghívás nélkül jelenik meg Jackie Kennedy megemelékezésén is.

„Felháborító, hogy egy televíziós sorozat miatt kell magyarázkodnom”írja. „Ezek nem kreatív karakterábrázolások. Ezek konkrét állítások egy ember viselkedéséről, és egyszerűen nem igazak.”

Hannah azt is elárulta, hogy a sorozat bemutatása óta számos fenyegető üzenetet kapott olyan nézőktől, akik azt hiszik, hogy a képernyőn a valóságot látják. A színésznő azt is hangsúlyozza, hogy a Kennedy család mindig is óvta a magánéletét, és ő tiszteletben tartotta ezt. 

A sorozat ennek ellenére hatalmas nézettséget produkál. A Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette első öt epizódja több mint 25 millió megtekintési órát gyűjtött a Disney+ és a Hulu felületén. A széria február 12-én debütált. A sorozatban Paul Anthony Kelly alakítja John F. Kennedy Jr.-t, míg Carolyn Bessette szerepét Sarah Pidgeon játssza. 

