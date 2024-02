"Nem leszek már olyan, mint a betegségem előtt" - Reviczky Gábor nem vállal új darabot

Reviczky Gábor színművésznél 2022-ben dignosztizálták a prosztatarák egy agresszív fajtáját. Azonnal megműtötték, de sajnos áttétek is kialakultak nála, így később kemoterápiás kezelést is kapott. Szerencsére - habár az utolsó alkalmakat már nagyon nehezen bírta - hatott a kezelés: nemrég vissza is tért ikonikus szerepéhez a Képzelt beteg című darabban a Pesti Színházban. Elsöprő sikert aratott, a színművészt alig akarta leengedni a közönség a színpadról.

"Büszkén mondhatom, hogy óriási siker volt" – mondta a Borsnak a visszatérés után Reviczky Gábor. "Nagyon komoly, intellektuális közönség volt, akik komolyan vették a darab humorát. Bevallom, a végére jobban elfáradtam, mint a betegségem előtt, de tudja, ez amolyan nagyon jóleső fáradtság. Szeretem ezt a szerepet, ezt a darabot. Képzelje, lassan világrekord lesz, 24 éve játszuk, játszom, igaz először a Covid miatt két évig nem, majd tavaly a betegségem miatt nem volt műsoron. Ezért is