Karibi rosszfiúból lett világsztár Oscar Isaac, akivel a Margitszigeten is összefuthattál

Oscarra jelölték a feleségével közös filmjét

Forrás: AFP

A Margitszigeten is összefuthattál vele

Több alkalommal is forgatott már Budapesten. Legutóbb 2021 tavaszán, amikor a Holdlovag című szuperhős Marvel-sorozat készült a főszereplésével. A budapesti napokat testedzésre is felhasználta, és a margitszigeti futópályán is találkoztak vele rajongók, ráadásul a sorozat másik sztárja, Ethan Hawke társaságában.

Frankenstein lesz belőle

Legutóbb az Oscar-jelölt animációs film Pókember: A Pókverzumon át egyik hangjaként működött közre, és a készülő folytatásban is továbbviszi majd a szerepét. De láthatjuk őt a közeljövőben egy egyedi Isteni színjáték- (In the Hand of Dante) és Frankenstein-feldolgozásban (Frankenstein) is, Ben Stiller a London című krimijében rendezi majd, és egy videójáték-adaptációban (Metal Gear Solid) is főszerepel.