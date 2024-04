5 film és sorozat, amit vétek volna kihagynod áprilisban

Tinédzserek bulizásáról és szüzességelvesztéséről szól, mégsem egy átlagos tinivígjáték a cannes-i fesztiváldíjas, brit Hogyan szexeljünk? Sőt, nem is vígjáték, akármilyen harsányan is indul, és akármilyen szórakoztatóak is a főhősei. Egy idő után ugyanis abba pillanthatunk bele, mi zajlik ilyenkor a felszín alatt. A mozikban ráadásul kísérőfilmet is kapunk mellé: Buda Anna Flóra szintén Cannes-ban díjazott, 27 című animációs kisfilmjét.

Kék Pelikán