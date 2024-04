75 éves lett a hollywoodi díva: övé a filmtörténet legforróbb erotikus jelenete

Már említettük a fiatalon kötött, rövid életű házasságát, ami után soha többet nem ment férjhez. De két férfihoz is hosszú kapcsolat fűzte: a litván táncművész Mihail Barisnyikov 1976 és 1982, a drámaíró és színész Sam Shepard 1982 és 2009 között volt a párja, előbbitől egy, utóbbitól két gyereke született. Az élete szerelmének tartott Sheparddal négy filmben (Frances, Farmerek között, Bűnös szívek, Kívül tágasabb) is együtt szerepeltek.

A fotózás a hobbija

Sőt, már nem is csak a hobbija, noha évtizedeken át inkább annak számított. 2008-ban ugyanis a nagyközönség elé is lépett egy fotóit tartalmazó albummal, azóta pedig rendszeresek a kiállításai, és már az ötödik fotós könyvénél tart, így elismert művésznek számít ezen a téren is.

Igazi klasszikusok várnak rá

Épp most ért véget a Viszály című sorozat második évada, amiben kisebb mellékszerepet alakított, az előtte álló produkciók viszont annál izgalmasabbak. A Hosszú út az éjszakába klasszikus Eugene O’Neill-dráma filmes adaptációjában többek között Ed Harris mellett szerepel majd, a Marlene Dietrich utolsó éveiről szóló Netflix-szériában pedig magát a nagy dívát játssza.