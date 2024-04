90 éves lett a hollywoodi díva - Shirley MacLaine sosem hitt a monogámiában

Folyékonyan beszél japánul

A nyitott házasságának egyik oka az is volt, hogy a férje Japánba költözött az üzleti karrierje építése érdekében, és a lányuk is vele élt, így MacLaine is sok időt töltött a távol-keleti országban. Megtanult japánul is, ami jól jött számára, amikor az 1962-es Az én kis gésám főszerepében egy magát japánnak kiadó amerikai színésznőt játszott.

Igazi spiriboszi

Olthatatlan érdeklődéssel rendelkezik a spiritualitás, a lélekvándorlás, a természetfeletti jelenségek és a new age tanok iránt. Számos könyvet is írt a témában, és a transzcendentális meditáció lelkes híve és gyakorlója.

90 felett sem megy nyugdíjba

Immár hetedik évtizede tart a színészi karrierje, a nézők legutóbb a Gyilkos a házban sorozat két epizódjában és az American Dreamer című film egyik főszerepében láthatták őt. Előkészítése alatt áll a People Not Places című filmje, amiben egy hajléktalannal összebarátkozó idős hölgyet játszik, és a Men of Granite sportfilm, ami az 1940-es évekbe visz el a közreműködésével.