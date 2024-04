Mégsem vált el Tápai Szabina és Kucsera Gábor

„Annyit tudok mondani, hogy én remélem! Én is azt látom, hogy olyan szépen beszélnek egymással, harmónia van, úgyhogy én nagyon remélem, hogy egyszer igen!" - mondta Andi. Szabina azt is elárulta, hogy az életében csak két pasi van jelen, a fia, Beni, és az ő apukája. Azt is megerősítette, hogy hivatalosan nem váltak el.

Valóságos az, hogy iszonyatosan jó a kapcsolatunk. Tényleg jól működünk együtt, mint szülők, aztán, hogy lesz-e ebből valami, vagy nem lesz, ki tudja. Soha ne mondd, hogy soha, én már tényleg ezt mondom

- idézte a Bors Szabinát.