Budapest, te csodás - Hollywoodi sztárok, akik beleszerettek a magyar fővárosba

Jó pár évvel ezelőtt egy budapesti szórakozóhelyen kértem egy italt, és mikor oldalra néztem, észrevettem, hogy Jeremy Irons támasztja a pultot mellettem. El sem akartam hinni, hogy egy ekkora világsztár olyan lazasággal ácsorog mellettem, mintha csak a szomszéd srác lenne a liftből.

Egy másik alkalommal, szintén fővárosi szórakozóhelyen arra lettem figyelmes, hogy Jamie Foxx felment a DJ pultba, és megkérte a lemezlovast, hogy kicsit hadd pörgesse ő a zenét. Felejthetetlen élmény volt az Oscar-díjas színész kedvenc számaira bulizni. De összefutottam már Budapesten Jude Law-val, Antonio Banderast pedig lehetőségem nyílt munka közben megfigyelni. Ám nem csak én vagyok ilyen szerencsés. Sok fővárosi lakos találkozik hollywoodi sztárokkal, hiszen számos nemzetközi filmes produkció forog hazánkban. Így szép számmal látogatnak hozzánk világhírű színészek is. Meg sem lepődtem, amikor egy kávézóban dolgozó barátnőm remegő hangon hívott fel: „Most szolgáltam ki Hugh Jackmant! Majdnem ráöntöttem a cappuccinót, úgy remegett a kezem! Brutálisan jóképű!”

Imádják a magyar fővárost

Sokan teljesen rá is pörögnek a világsztárokra, és a szállodájuk előtt várják a hírességeket. Nem csoda, hogy most Ryan Reynolds és Blake Lively is teljes diszkréciót kért, hiszen gyermekeiket nem szeretnék kitenni a médiafelhajtásnak. A sztárpár egyébként Reynolds új filmjének forgatására érkezik a fővárosba. A Mayday című akciófilm eddigi jeleneteit Montrealban, valamint San Diegóban rögzítették, most pedig egy hónapon keresztül hazánkban dolgozik a stáb. Reméljük azonban, hogy a feszített munkatempó mellett a Reynolds-nak és családjának lesz ideje körbenézni, hiszen azok a világsztárok, akik megismerik Budapestet, mind elismerően nyilatkoznak gyönyörű fővárosunkról.

Ryan Reynolds és Blake Lively hamarosan Budapestre érkezik

Forrás: Getty Images

Lássuk, kik azok, akik teljesen beleszerettek Budapestbe!

Tom Hanks attól volt elájulva, hogy Budapesten éjszaka is sok fiatal sétál. „Lenyűgözött, hogy az emberek itt ilyen biztonságban élnek. ... Bár szerintem San Francisco a világ legszebb városa, azt kell mondanom, Budapest nincs lemaradva mögötte” - nyilatkozta.