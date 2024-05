Katalin hercegnéról és Vilmosról soha nem látott fotót osztottak meg

Még mindig nem tudni, mikor térhet vissza Katalin hercegné a munka világába

Jó hír, hogy a rákmegelőző kezelésen részt vevő walesi hercegnő az elmúlt hetekben többször hagyta el a házat családjával, kirándulni is voltak. Bár ez sokakban reményt kelthet, még mindig nem tudni, mikor térhet vissza Katalin hercegné a munka világába.Bár sokan pozitív jelként értékelik ezt, a Kensington-palota hangsúlyozta, hogy Vilmos herceg feleségének még időre és térre van szüksége a gyógyuláshoz. Azt sem közölték még, hogy a hercegné mikor tér vissza munkába, mindössze annyit árultak el, hogy ez csak akkor következhet be, ha az orvosok zöld utat adnak neki. Annyi bizonyos, hogy Katalin hercegné most csak arra koncentrál, hogy felépüljön betegségéből. Azt sem tartják kizártnak, hogy újabb videóüzenetben számol majd be állapotáról.