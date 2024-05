Sztárok, akik ugyanazzal a névvel futottak be: mindenki összekeveri őket

A cikk előző részében bemutattuk azokat a sztárokat, akiknek meggyűlt a bajuk kollégákkal, rajongókkal, mert annyira hasonlít a nevük, hogy még a teljesen más megjelenésük sem volt elég ahhoz, hogy ne nekik kommenteljenek a közösségi médiában, vagy éppen utaljanak nagy összeget egy filmszerepért, tévedésből. Ezúttal három olyan párost mutatunk be, amelynek tagjai ugyanazzal a névvel, de más műfajban váltak ismertté, ám ez utóbbi sem mindig segít a megkülönböztetésükben.

Mark Wahlberg színész, az Artúr a király sztárja

Forrás: AFP/AFP or licensors

Mark Wahlberg mozisztár és Mark L. Walberg tévésztár

Mark Wahlberg színészt és Mark L. Walberg televíziós műsorvezetőt ejtésben teljesen, írásban egyetlen betű eltéréssel ugyanúgy hívják. Utóbbi azt mondja, gyakran összezavarodik a színész miatt a közösségi médiában, ám ezt kicsit sem bánja, sőt nagy rajongója a színésznek, annak ellenére, hogy soha nem találkoztak élőben.

„Egy néven osztozom Mark Wahlberggel, és úgy nézek ki, mint Chris Harrison, szóval a keveredés miatt én is élvezem a sikerüket ” – viccelődött egy interjújában.

Mark L. Walberg televíziós műsorvezető

Forrás: Getty Images via AFP/2018 Getty Images

Mandy Moore és Mandy Moore

Mandy Moore színésznő és Mandy Moore koreográfus is gyakran jön zavarba a névazonosság miatt. Miután Mandy Moore táncos megkoreografálta a La La Land című filmet, a színésznő, Mandy Moore azt mesélte, hogy gyakran a tánctudása miatt keresik meg.

Mandy Moore színésznő

Forrás: AFP/AFP or licensors

„Valójában van egy másik Mandy Moore is, aki elképesztően energikus koreográfus. Már korábban is jelölték Emmy-díjra, például a Dancing With The Stars- ért, így az elmúlt években több, a díj miatt gratuláló e-mailt is kaptam. Ami azért is ironikus, mert nálam rosszabb táncos nem létezik a világon” — mondta el a színésznő Mandy egy tévéshow-ban.

Mandy Moore Emmy-díjas koreográfus

Forrás: Getty Images via AFP/2020 Getty Images

Dan Levy & Dan Levy

A Szexoktatás színészének, Dan Levynek ugyanaz a neve, mint a komikus Dan Levynek. A humorista, aki közel sem olyan híres, mint sorozatsztár névrokona, nem is tagadja, és ennek tudatában viccelődik gyakran a közös nevükön.

Dan Levy színész

Forrás: AFP/AFP or licensors

„A nevem Dan Levy. Világos leszek. Nem az a Dan Levy vagyok. Zavarba ejtő helyzet, még nekem is az. Még az e-mailjeit is megkapom. Dan Levy a Schitt's Creek sztárja, kedvelem őt” – mondta el a humorista az egyik stand-up előadásán, hozzátéve, hogy az egyetlen film, amelyben valaha is szerepelt, az a Domino's Pizza reklámja volt 2022-ben, amikor a sajtburgeres pizzának a reklámozására kérték fel, ám végül a nemzetközi pizzérialánc úgy döntött, nem jelentetik meg az elkészült reklámanyagot.