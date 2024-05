Jennifer Lopez új sci-fijét ósdi szemétnek tartják: hatalmasat bukhat a színésznő

Nem nyűgözte le a Netflix streamelőit az Atlas. Jennifer Lopez új filmje eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, persze ez változhat, ugyanis csak most került be a kínálatba és sokan még csak az előzetest látták.

Jennifer Lopez az Atlas bemutatóján vett részt

Forrás: Northfoto

Jennifer Lopez fimje eddig még nem győzte meg a nézőket

"Ez egy szemét, a színészi játék ócska, már az előzetes is sok volt belőle" - írta egy kommentelő az X-en. "Miért kell ez? Nem hiszem, hogy Jennifer Lopez akciófilmben vagy sci-fiben a legjobb" - tette hozzá egy másik felhasználó, de volt, aki azt írta, olyan ez a mozi, mint ha 1999-ben készült volna, magyarul, ósdi.