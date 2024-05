Földön fekvő baba Taylor Swift koncertjén: újabb részlet derült ki a botrányos esetről

Taylor Swift turnéja hatalmas népszerűségnek örvend, szinte egy szempillantás alatt fogynak el az énekesnő koncertjeire a jegyek, ami azt is jelenti, hogy akinek sikerült vásárolni, semmi pénzért nem hagyja ki a nagy eseményt. Így gondolhatták annak a kisbabának a szülei is, akik inkább magukkal vitték a néhány hónapos csecsemőt a párizsi koncertre, akit aztán a küzdőtér padlójára fektettek - természetesen az esetről fotó is készült, az emberek pedig nem győztek felháborodni a látottakon: most megszólalt egy rokon és az aréna szóvivője is.

Taylor Swift koncertjén tele volt az aréna

Forrás: Getty Images

"Hogyan gondolhatták, hogy jó ötlet egy ilyen rendezvényre elvinni egy babát?" - tette fel a kérdést egy kommentelő, véleményét mindenki osztotta. A kisbaba szüleinek a rokona azonban magyarázkodni kezdett:

"Ő az unokatestvérem gyermeke. És igen, jól van, és igen, volt saját jegye. Általában nem szoktak ennyire híján lenni a szülői ítélőképességnek"

- írta az illető, aki hozzátette, ez csak egy rossz pillanat volt. A párizsi La Défense Aréna is megszólalt az esettel kapcsolatban: elmondták, a kisbabás szülőknek felajánlottak másik helyet, de ők nem éltek a lehetőséggel, de