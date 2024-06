Folytatást kap minden idők egyik legjobb animációs filmje, újabb Bridgerton-adagot kapunk, szívtipró férfiak pattannak motorra, visszatér a Trónok harca utódsorozata, és még Kevin Costner álomprojektjét is megnézhetjük júniusban.

Luke Newton, vagyis Colin Bridgerton

Forrás: WireImage

5 film és sorozat, amit ne hagyj ki júniusban

Agymanók 2. (Inside Out 2)

Hazai mozis premier: 06. 13.

Még az animációs remekművek sorát szállító Pixar stúdió gazdag munkásságából is kiemelkedett az Agymanók első része, amiben egy kislány belső világába kaptunk egyszerre szórakoztató és megható bepillantást, az érzelmeit megszemélyesítő mesekarakterekkel. Derű, Bánat, Harag, Majré és Undor mellé új tag csatlakozik a második részben, hiszen a kislányból időközben kamasz lett, ami az érzelmi változások viharával jár együtt.

A Bridgerton család (Bridgerton) 3. évad 2. szakasz

Hazai netes bemutató: 06. 13. (Netflix)

Az első négy részt májusban már megkaptuk, a második adagot jelentő négy epizód pedig június 13-án érkezik a Netflixre napjaink legnépszerűbb kosztümös-romantikus sorozatából. Így megtudhatjuk, hogyan folytatódnak a Bridgerton testvérek közül ebben az szezonban a középpontba kerülő Colin szerelmi ügyei Penelopé Featherington oldalán, miközben persze a többiekről sem feledkezik el a széria.

Sárkányok háza (House of the Dragon) 2. évad

Hazai tévés és streaming premier: 06. 17. (HBO)

A Trónok harca utódsorozata még a nagy elődöt is lepipálta néhány nézettségi mutatóban, és az első évadának vége pláne felcsigázta a nézőit. A felvezetést követően az új szezonban végleg kitör a westerosi polgárháború földön, vízen, sőt még levegőben is a sárkányoknak köszönhetően. A két részre szakadt Targaryen-család tagjainak, sőt a birodalom összes lakosának el kell dönteni, melyik oldalra áll. A szembenálló Zöld Tanács és Fekete Tanács még külön-külön előzetest is kapott.

Motorosok (Bikeriders)

Hazai mozis premier: 06. 20.

Ha két olyan szívtipró színész, mint Tom Hardy és Austin Butler bőrcuccokba öltözve motorra pattan, az már önmagában felkelti a figyelmet, de a Motorosok ezen kívül is az év egyik legizgalmasabb mozicsemegéjének ígérkezik. A rendező Jeff Nichols korábban olyan kiemelkedő független filmeket jegyzett, mint a Take Shelter és a Mud, de az újdonsült szerelme és a bűnbe sodródó bandája közt választani kényszerülő ifjú motoros sztorija is moziba csábít.

Horizont: Egy amerikai eposz (Horizon: An American Saga – Chapter 1)

Hazai mozis premier: 06. 27.