5 sztárpár, akiket nem lehet nem szeretni

A filmtörténelem számos ikonikus párossal ajándékozott meg minket, akik közös munkáikkal örökre bevésték magukat az emlékezetünkbe. Ez az 5 sztárpár különböző műfajokban és korszakokban nyújtott felejthetetlen alakításokat. Vagy szögesen ellentétes mégis egymást kiegészítő karaktereik, vagy pont,hogy tökéletes összhangjuk az, amiért annyira szeretjük őket.

Will Smith - Martin Lawrence az 5 sztárpár egyike, akik tökéletesen kiegészíti kegymást a filmvásznon

Forrás: WireImage/Leon Bennett

5 sztárpár a nagyszerű filmes párosok közül

1. Will Smith és Martin Lawrence - a dinamikus duó

Will Smith és Martin Lawrence kiváló párosa a "Bad Boys" akcióvígjátékban azáltal vált ikonikussá, hogy karaktereik ellentétes személyiségei tökéletesen kiegészítették egymást. Smith karaktere, Mike Lowrey, a fegyvereket imádó szingli nőcsábász, míg Lawrence karaktere, Marcus Burnett, a családcentrikus, félős rendőr. Nem hiába, hogy a két színész a Bad Boys - Mindent vagy többet, a Bad Boys filmsorozat új, 4. részével is nézők ezreit csábítja újra a mozivászon elé.

2. Margot Robbie és Ryan Gosling - az elbűvölő kettős

Margot Robbie - Ryan Gosling

Forrás: FilmMagic/Neil Mockford

Ő Barbie, ő pedig... csak Ken. De ők együtt minden bizonnyal a közelmúlt legújabb ikonikus párosa. Margot Robbie és Ryan Gosling kiváló választásnak bizonyultak a Barbie című filmben, köszönhetően karizmatikus jelenlétüknek és sokoldalú színészi képességeiknek. Robbie tökéletesen megtestesítette Barbie karakterét elbűvölő bájával és humorával, míg Gosling lenyűgöző alakítást nyújtott Ken szerepében, kiemelve karakterének komikus és érzékeny oldalát. A kettőjük közötti kémia és dinamikus játékaik frissességet és életet vittek a filmbe, hozzájárulva a történet szórakoztató és elgondolkodtató újrameséléséhez.

3. Terence Hill és Bud Spencer - humorral fűszerezett akciók

Bud Spencer - Terence Hill

Forrás: Mondadori Portfolio

Legendás párosuk sikere ellentétes személyiségeik és stílusaik közötti tökéletes egyensúlynak köszönhető. Hill karcsú, gyors és szellemes karaktere kitűnően kiegészítette Spencer nagytermetű, erőteljes és gyakran mogorva figuráját. Nemcsak a filmjeikben voltak elválaszthatatlan társak, hanem a való életben is szoros kapcsolatot ápoltak Talán ezért is működtek annyira jól a humorral és akcióval teli jeleneteik. Felejthetetlen közös filmjeiket felsorolni is nehéz: Kincs, ami nincs, Különben dühbe jövünk, Az ördög jobb és bal keze vagy a Nincs kettő négy nélkül is olyan filmek, amelyekért bármikor szívesen újra leülünk a tévé elé.