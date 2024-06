Aaron Carter ikertestvére megtörte a csendet: megdöbbentő nyilatkozat

Aaron Carter ikertestvére Angel Carter a Squeeze podcast vendégeként beszélt gyászáról. Elmondta, hogy testvére 12 éves korától kezdve drogproblémákkal küzdött, ő pedig felkészült a halálára.

Angel felkészült arra, hogy testvére Aaron Carter meghal

Forrás: Northfoto

Aaron Carter testvére felkészült a gyászra

Angel idősebb testvérüket is elvesztette, Leslie 2012-ben kábítószer-túladagolás következtében 25 évesen halt meg. "Az ő halála váratlanul ért, Aaronét tudtam előre. Amikor elvesztettük, már terápiára jártam, hogy fel tudjam dolgozni az elkerülhetetlent" - vallotta a 36 éves Angel. Elárulta, éveket áldozott arra, hogy segítsen a testvérén, de Aaron Carter elutasította azt. "Én voltam a családi béke megteremtője, vagyis szerettem volna az lenni" - nyilatkozta. Angel arról is beszélt, hogy 2019 óta Aaronnak pszichotikus epizódjai voltak és egészen komoly kényszergondolatok gyötörték, beleértve a gyilkossági késztetést is, még fegyvereket is gyűjtött, ám testvérei közbenjárására, bírósági végzés eredményeként azokat elvették tőle. "Meg kellett őt védenem saját magától" - emlékezett vissza Angel.