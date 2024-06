Szerelmünk lapjai: olyan információ került napvilágra, aminek nem kellett volna

20 éve június 25-én mutatták be a Szerelmünk lapjai ikonikus romantikus filmet. Ennek kapcsán a rendező, Nick Cassavetes beszélt arról, megbánta, hogy annak idején elárulta, a két főszereplő Rachel McAdams és Ryan Gosling gyűlölték egymást.

Szerelmünk lapjai: Rachel McAdams és Ryan Gosling eleinte utálták egymást

"Rossz napom volt, de ha halljátok (üzent az egykori szereplőknek), elnézést kérek tőletek. Nem kellett volna kiborítanom a bilit" - nyilatkozta az Entertainment Weeklynek.

Cassavetes egyébként még 2014-ben mesélte el, hogy Gosling egy jelenet forgatásának közepén McAdams helyett új partnert kért. "Nick, elküldenéd őt, és hoznál helyette egy másik színésznőt, akivel felvehetném a jelenetet? Vele nem tudom megcsinálni" - idézte fel Cassavetes az akkor igencsak necces szituációt. Hozzátette, a színészek ezt követően zárt ajtó mögött, ordítozás kíséretében meccselték le a konfliktust. "Később is voltak zűrök, de ez volt a legpokolibb" - szögezte le a rendező, aki arról is mesélt, hogy a film létrejötte is kérdéses volt.