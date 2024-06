A Bridgerton család: itt az újabb 4 rész előzetese, a nézettség minden évadot magasan verhet

A Netflix kétszer fél évadban adagolja a streamingelőknek a Bridgerton család 3. évadát. Az első négy részt Colin és Penelope szerelmi történetéről már láthattuk, a várva várt sorozat magasan vezette a toplistákat, ám az egy hónapos kihagyás után most lejjebb csúszott.

A Bridgerton család nagyot megy Penelope és Colin szerelmi történetével

Forrás: Getty Images

A Bridgerton család: még csak most jönnek az izgalmak

A csatorna most azonban újra csigázza az érdeklődést, ugyanis megjelent a 3. évad második felének - amelynek megjelenési dátuma június 13. - előzetese is valamit új fotókat is közzé tettek. A Bridgerton család 3. évada egyébként rendkívül jól teljesít, a 3 évad első felének nézettsége majdnem megegyezett a 2. évad egészével , annak ellenére, hogy csak fél évadról van szó. A következő négy résszel kiegészülve valószínű, hogy ez lesz a legnézettebb évad, pláne, hogy a leginkább várt jelenetek majd csak most következnek.