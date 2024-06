A Coldplay új dalát a budapesti közönség hallhatta először

Csodálatos és elképesztően látványos show-val ajándékozta meg a közönségét a Coldplay Budapesten is. A LED-karpereceknek köszönehtően a közönség úgy érezhette, hogy minden pillanatnak valóban részese, ráadásul a telefonnal való világítással sem kellett bajlódni, tényleg az élményre koncentrálhatott mindenki. Volt konfettieső, tüzijáték, labdák és lufik, ráadásul rendkívül fontos üzenetet közvetít a banda: a környezettudatosság mellett a szeretet és az elfogadás jelentőségét hangsúlyozták.

A Coldplay koncert előtt mindenki kapott egy LED-es karperecet - A látvány elképesztő volt

Forrás: Life.hu

A jól ismert dalok mellett egy igazi meglepetéssel is kedveskedett a magyar közönségnek a Coldplay. Június 13-án jelentették be, hogy a tizedik, készülő stúdióalbumukról június 21-én megjelentetnek egy új dalt, aminek feelslikeimfallinginlove a címe. Egy részletet fel is töltöttek belőle az Instagramra, a budapesti közönség azonban volt olyan szerencsés, hogy élőben, teljes egészében hallhatta a számot, amit még soha sehol nem adtak elő. Amíg a slágergyanús szerzemény szólt, a közönség LED-karpereceiből virágok rajzolódtak ki a lelátón. Csodálatos élmény volt, a rajongók pedi hatalmas ovációval és tapssal fogadták az új nótát.