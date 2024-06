DJ Venom lerántja a leplet: ez a Halott Pénz óriási sikerének titka

Hazánk egyik legnépszerűbb együttese a Halott Pénz az eddigi legnagyobb koncertjükre készül a Puskás Arénába. Június 8-án negyvenezren egy emberként fogják énekelni a klasszikus, ismert számokat és vélhetően már az újakat is. DJ Venom most elárulta, mi is az ő sikerük igazi titka.

DJ Venom szerint egy zenekar népszerűvé válásához nem elég tehetségesnek lenni

Egy zenekar népszerűvé válásához nem elég tehetségesnek lenni. Rengeteg kitartás, elhivatottság és rendszeres gyakorlás szükséges, hogy valaki egy kis szobából a nagyszínpadra jusson.

Mi igazán az álmaink megvalósulását élhettük át közösen. Elmondani nem lehet, hogy milyen érzés az, ha a szenvedélyed a munkád. Arról nem is beszélve, hogy rengeteget hozzáad az, ha mindezt a barátaiddal teheted meg nap, mint nap

– magyarázta DJ Venom.

A zenekar számára maga a zene az igazi nagy szerelem. Soha nem munkaként tekintenek rá, egy csodaként élik meg, hogy közösen értéket teremthetnek. A profizmus mögött az is állhat a DJ elmondása szerint, hogy folyamatosan készen állnak a kísérlezetésre, az új zenei irányzatok felfedezésére.

Amióta az eszemet tudom, csak egy dolog érdekelt. Vajon mit csinálnak azok a srácok a lemezjátszóval?

– idézte fel Gábor.

A töretlen siker mögött rengeteg felkészülés áll, és ez egyfajta tanulságként is szolgált a zenekarnak az évek alatt. Gábor elmondta, hogy a lényeg leginkább az, hogy az akadályok ellenére is tanuljunk meg kitartani és folyamatosan dolgozni a célok elérése érdekében.

És akkor mi áll a töretlen siker mögött?

A titok meginkább Marsalkó Dávid dalszövegeiben rejlik. Nagyon könnyen lehet velük azonosulni. Fontos, hogy hitelesnek és őszintének tudjunk maradni a rajongók szemében. Ezek által az emberek könnyen tudnak hozzánk kapcsolódni. Mi arra törekszünk, hogy valami nagyon különlegeset alkossunk. Hiszünk abban, hogy az emberek ezen dalainkat hallgatva úgy érezhessék, hogy most valami nagyon különlegesnek a részei

– emelte ki DJ Venom.

A sikerhez az is elengedhetetlen egy zenekar számára, hogy emlékezetes, egyedi hangzású élményt, értéket tudjon nyújtani a fellépéseken, koncerteken.