George Clooney felesége: ki volt Amal, mielőtt hozzáment a sztárhoz?

George Clooney és Amal Clooney egy jótékonysági rendezvényen

Forrás: Getty Images

Amal és George Clooney családja

Amal és George Clooney szerelméből két gyönyörű gyermek született, Alexander és Ella ikrek, 2016. június 6-án látták meg a napvilágot Londonban, a St. Mary's Hospitalban, ahol Vilmos herceg és Katalin hercegné gyerekei is születtek. Amal nem csupán jogászként és emberi jogi aktivistaként, hanem édesanyaként is helytáll.

Alexander és Ella világpolgárok. Clooneyéknak több házuk is van, otthon vannak Los Angelesben, Mexikóban, Londonban és Franciaországban, legtöbbet azonban a Comói-tó partján álló, 18. századi, 25 szobás házukban, a Villa Oleandrában tartózkodnak, amelyet George 2002-ben vásárolt. A házaspár óvja az ikreket a nyilvánosságtól, nagyon kevés képet láthattunk róluk.

Alexander és Ella Clooney 2018-ban

Forrás: GC Images/Celebrity Sightings in New York City - December 6, 2018

Mit adott Amal életéhez a hollywoodi házasság?

Amal Clooney egy rendkívüli nő, aki már George Clooneyval való találkozása előtt is jelentős sikereket ért el karrierjében. A hollywoodi házasság azonban új dimenziókat nyitott meg előtte: még nagyobb társadalmi befolyásra tett szert, ami még több munkát jelentett.