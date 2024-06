Heidi Klum bikinifelső nélkül évezte a napsütést Szardínián - FOTÓ

Heidi Klum és férje, Tom Kaulitz Szardínián nyaralnak, ahol lesifotósok készítettek néhány pikáns képet a szupermodellről. Az America's Got Talent zsűritagja a napozóágyban ülve élvezte a napsütést, amikor lencsevégre kapták.

Heidi Klum bikinifelső nélkül vakációzott a tengerparton

Forrás: Getty Images for amfAR/Cocktail: amfAR Gala Cannes 2024

A szupermodell soha nem erősítette a szégyenlősök táborát, a nyaralása alatt sem érdekelte, hogy ki látja őt, bátran ledobta bikinifelsőjét (a fotókat itt nézheted meg) a tengerparton, miközben férjével élvezték a napsütést. A házaspárt Szardíniaira vakációjára Klum lánya, Leni, és párja, Aris Rachevsky is elkísérte.

A szupermodell ötven felett is brutál szexi

Szemmel láthatóan boldog életet él 20 évvel fiatalabb férjével, Tom Kaulitz-cal és gyerekeivel, a 19 éves modell Lenivel, a 14 éves Lou-val, a 18 éves Henryvel és a 17 éves Johannal az 51 éves betöltött Heidi Klum. A szupermodell a hónap elején ünnepelte a születésnapját a családja körében, azonban a meghitt összejövetel után maradt ideje arra is, hogy a követőit is megajándékozza: egy pikáns felvételt tett közzé Instagram-oldalán: bikinifelső nélkül napfürdőzött a medencéje partján. Ezzel a képpel azt is bebizonyította, hogy rajta bizony nem fog az idő: hiába töltötte be az 51-et, ő még mindig pontosan olyan dögös, mint a pályája elején.