Katalin hercegné az Ascot Derbyn? Elindultak a találgatások, részt vehet-e a nagy múltú eseményen

"Vannak jó és rossz napok"

„Jól haladok, de mindenki tudja, aki kemoterápián megy vagy ment valaha keresztül, vannak jó és rossz napok. A rossz napokon gyengének, fáradtnak érzed magad, és hallgatnod kell a testedre, pihenned kell. A jó napokon azonban, amikor erősebbnek érezzük magunkat, a lehető legjobban ki kell használnunk, hogy jól vagyunk" - írta Katalin hercegné péntek este, amikor bejelentette, hogy megjelenik a Trooping the Colouron, és arról is beszámolt, amikor jobban érzi magát, megpróbál tevékeny lenni és bízik benne, hogy a nyáron több nyilvános programon is részt tud venni. "Most tanulgatom, hogy a bizonytalanságot miként viseljem türelemmel" - tette hozzá.