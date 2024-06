Katalin hercegné igazi pókerarc - testbeszédszakértő elemzi, mi rejtőzhetett folyamatos mosolya mögött

Katalin hercegné a Trooping the Colour előtt alig pár órával jelentette be, részt vesz az ír gárda seregszemléjén, ami egyben a mindenkori uralkodó hivatalos születésnapja is.

„Jól haladok a gyógyulásban, de mindenki tudja, aki kemoterápián megy vagy ment valaha keresztül, vannak jó és rossz napok. A rossz napokon gyengének, fáradtnak érzed magad, és hallgatnod kell a testedre, pihenned kell. A jó napokon azonban, amikor erősebbnek érezzük magunkat, a lehető legjobban ki kell használnunk, hogy jól vagyunk" - áll Katalin hercegné péntek esti írásos üzenetében és hozzátette, amikor jobban érzi magát, megpróbál tevékeny lenni és bízik benne, hogy a nyáron több nyilvános programon is részt tud venni. "Most tanulgatom, hogy a bizonytalanságot miként viseljem türelemmel" - írta a hercegné és hozzátette, minden napot meg kellett tanulnia elfogadni olyannak, ahogy jön és időt kell hagyni a gyógyulásra.