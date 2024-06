Brooke Mueller ügyvédei nyilatkozatot adtak ki a Matthew Perry halálával kapcsolatos kihallgatás után

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Brooke Muellert - Charlie Sheen volt feleségét - a rendőrség kihallgatta Matthew Perry tavaly októberben bekövetkezett halála miatt.

A Jóbarátok sztárjának holttestére október 28-án találtak rá Los Angeles-i otthonában, 54 éves volt. Két hónappal később a halottkémi vizsgálatok megállapították, hogy Perry szervezetében ketamin és opioid buprenorfin volt, ezért a Los Angeles-i rendőrség kábítószer-ellenes osztálya nyomozni kezdett. Azt akarják kideríteni, hogy Perry honnan szerezte a drogokat.

Matthew Perry az elvonón került közel Brooke Muellerhez

Forrás: Getty Images/2017 Matthew Eisman

Nem sokkal később, a hatóságok látókörébe került Brooke Mueller, Charlie Sheen exfelesége. A nőt többször is kihallgatták a rendőrök, házkutatást is tartottak nála. Az ügyvédei most nyilatkozatot adtak ki. Gregory J. Pedrick elmondta:

Brooke keményen dolgozott azon, hogy helyreállítsa családjuk nyugalmát - a gyermekei érdekében. Úgy gondolom, hogy Ms. Muellert múltbeli döntései hozták olyan helyzetbe, hogy szóbeszédek alapján a Perry úr halálát vizsgáló hatóságok felfigyeltek rá. Ennél többről nincs szó.

„Nehéz megmondani, hogy pontosan mi volt a szerepe Matthew halálában, de kitart amellett, hogy semmi köze nem volt hozzá" - nyilatkozta korábban Mueller egyik ismerőse.

Brooke Mueller az elvonón ismerte meg Perry, ott kötöttek barátságot, egymás támaszai lettek. A színész 15 alkalommal próbált leszokni a kábítószerről és az alkoholról, a fél életét valamilyen rehabiltációs intézményben vagy józan házban töltötte. Könyvében azt írta, ahhoz, hogy életben maradjon, hivatásos beteggé kellett válnia.

Brook a Sheennel kötött házassága miatt került címlapokra, amely 2008-tól 2011-ig tartott. A párnak 2009-ben ikrei születtek, Bob és Max. A színésznő a drogfüggősége és mentális problémái miatt többször is járt elvonón, ami miatt a gyerekeket ideiglenes gondozásába vették.

