Ő lenne minden idők legnagyobb színésznője? 75. születésnapját ünnepli Meryl Streep

Mary Louise Gummerként írja alá a csekkeket

A New Jersey állambeli Summit városában született 1949. június 22-én egy grafikus anya és egy gyógyszercégnél dolgozó apa gyermekeként. Az eredeti neve Mary Louise Streep, a házasságakor pedig felvette a férje családnevét, így hivatalosan Mary Louise Gummernek hívják, ezt a nevet írja alá a csekkeken és hivatalos okmányokon is.

Operaénekesnek készült

A szülei művészetrajongók voltak, az apja gyakran kísérte otthon zongorán az anyja énekét. Meryl Streep is az éneklésbe szeretett először bele, külön tanárhoz járt a hangja fejlesztése érdekében, és operaénekesként képzelte el a karrierjét.

Egy elalvás jelentett számára sorsfordulót

Az iskolában szeretett bele a színjátszásba, és a Yale egyetemre már dráma szakon járt. Eközben mindenféle munkákat el kellett vállalnia, hogy fizetni tudja a tandíját, és egy ponton annyira elege lett a túlhajszoltságból és a pénztelenségből, hogy úgy döntött: valami jövedelmezőbb szakmát és választ, és beiratkozik egy jogi iskolába. A felvételi napján azonban elaludt, és ezt égi jelnek vette, hogy mégis a színészet jelenti az ő útját.

Villámgyorsan berobbant Hollywoodban

Élete első filmszerepét az 1977-es Júlia hozta el, és a következő évben már Oscarra is jelölték A szarvasvadászért. Egy évvel később pedig már a díjat is hazavihette az Oscar-gáláról a Kramer kontra Kramer női főszereplőjeként, és egy csapásra Hollywood élvonalában találta magát.

Elképesztő rekordot tart

A karrierje során összesen 21 alkalommal jelölték őt Oscar-díjra, aminek még csak a közelébe se ért soha senki más a szakmájában. A színésznők között Katherine Hepburn követi őt a második helyen 12 jelöléssel, a férfiszínészek között pedig Jack Nicholson szintén 12-vel az első.

Vécében felejtette az Oscar-díját

A Kramer kontra Kramerért elnyert első aranyszobrocskáját a gála utáni buli hevében a női mosdóban felejtette. Ahogyan kilépett a helyiség ajtaján, egy hangot hallott bentről: „Hé, valaki itt felejtett egy Oscart!”. Rögtön visszafordult, és így szerencsére nem tűnt el élete egyik legfontosabb díja.

Érdemes megfigyelned a napszemüvegét

Az Ördög Pradát viselben igazi divatdiktátort játszott, így nem csoda, hogy utána hazavitte a filmben viselt összes jelmezét. Köztük az ikonikus napszemüvegét is, amit aztán újrahasznosított, és a Mamma Mia! egyik jelenetében ismét felvette. A ruhákat azonban nem tartotta meg magának: jótékony célú árverésre ajánlotta fel őket.

Külön él a férjétől

Fiatal színésznőként legendás szerelmi viszony fűzte John Cazale-hoz (A keresztapa, Kánikulai délután), akit végig ápolt a súlyos betegsége alatt. Cazale halála után alig fél évvel Streep férjhez ment a szobrász Don Gummerhez, aki aztán gyermekeinek apja és élete párja lett évtizedeken át. 2023-ban azonban bejelentették, hogy már évek óta külön élnek, noha hivatalosan nem váltak el.

A lányai is követték a példáját

Négy gyereke született, és mindegyikük jelentős karriert futott be a szórakoztatóiparban. Az egyetlen fia, Henry Gummer is színészkedett, de aztán inkább zenei pályán bontakozott ki, a három lánya azonban mind komoly sikereket tudhat már magáénak Hollywoodban. Louisa Jacobsont többek között Az aranykor sorozat állandó szereplőjeként láthattuk, Grace Gummer az Amerikai Horror Storyban vagy a Mr. Robotban is tündökölt, Mamie Gummer pedig az édesanyja fiatalkori énjét is eljátszotta az Estében.

Szünetelteti a mozifilmes karrierjét

Megdöbbentő, de 2019-ben bukkant fel Meryl Streep utoljára a moziban! Azóta csak streamingre készült filmekben (The Prom – A végzős bál, Ne nézz fel!) és sorozatokban szerepelt, és a jövőre nézve sincsenek egyelőre más tervei: legközelebb a Gyilkos a házban krimivígjáték negyedik évadában láthatjuk majd.