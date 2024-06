Nicole Kidman férje kitálalt: "A függőségeim szétverték a kapcsolatukat"

Nicole Kidman és Keith Urbán napjainkban minden nyilvános megjelenésükön harmonikus és boldog párt alkotnak, de nem volt ez mindig így. Keith gyakran beszél arról, hogy felesége mennyi nehézségen átsegítette.

Nicole Kidman és Keith Urban tánca a Met-gálán mindenkit lenyűgözött

Nicole Kidman mindenben támogatta férjét

Keith áprilisban az AFI díjátadón tisztelgett felesége előtt: "2006-ban házasodtunk össze, és alig négy hónapja voltunk házasok, a függőségeim, amelyek ellen nem tettem igazán semmit, szétverték a kapcsolatukat" - nyilatkozta. A zenész alkohol- és drogproblémákkal is küzdött, majd az esküvő után egy évvel elhatározta, hogy változtat. Elmondása szerint Kidman óriási hatással volt rá, és rengeteget segített neki abban, hogy megtalálja a helyes utat. "Nic mindenben mellettem volt, támogatott és a szerelmet választotta. És most, 18 évvel később is együtt vagyunk. Nicole úgy tud szeretni, mint sennki más" - tette hozzá.