120 éve született Peter Lorre, aki Magyarországról indulva lett a filmvilág leghíresebb sorozatgyilkosa

Löwenstein Lászlóként született

1904. június 26-án született Rózsahegy városában, ami akkoriban az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott, ma pedig Szlovákia része. Löwenstein Lászlóként anyakönyvezték, a zsidó származású családjában a magyar és a német egyaránt az anyanyelve lett. Az első világháború előestéjén Bécsbe költözött a család, iskolába már ott járt.

Freudtól és Brechttől is tanult

Az édesanyja korán meghalt, a katona apja által a házhoz hozott mostohaanyjával pedig nem jöttek ki jól, így bizonyára ez is közrejátszott abban, hogy már 17 évesen lelépett otthonról. Bécsben még a nagy Sigmund Freud tanítványa is volt, de aztán otthagyta az iskoláit is, és banki alkalmazottként, majd színészként próbálkozott. Tagja lett egy utazó társulatnak, és német nyelvterületen sikeressé vált, a legendás drámaíró és rendező Bertolt Brecht többször is dolgozott vele.

Sorozatgyilkosként futott be

Berlinbe költözve kezdett el filmezni, híressé pedig Fritz Lang filmtörténeti jelentőségű remekműve, az M – Egy város keresi a gyilkost tette, amiben kislányokra vadászó pszichopatát alakított. A film olyan hatást váltott ki, hogy rögtön a bemutatója után Lorre nem kevesebb, mint 310 szerepajánlatot kapott. Ezekben viszont mind bomlott elméjű gonoszt kellett volna játszania, amely skatulyát ekkor próbálta elkerülni, ha ez végül a karrierje során nem is sikerült neki.

Nyelvtudás nélkül nyűgözte le Hitchcockot

A szuggesztív alakításaira a thrillerek koronázatlan királya, Alfred Hitchcock is felfigyelt, és szeretett volna találkozni vele. Lorre ekkoriban még szinte egyáltalán nem tudott angolul, de ezt nem árulta el a híresen szószátyár rendezőnek, hanem csak bólogatott és nagyokat kacagott a poénjain. Hitchcockot pedig olyannyira meggyőzte, hogy neki adta A férfi, aki túl sokat tudott főgonoszának szerepét, amihez Lorre fonetikusan tanulta meg az angol szövegét.

A betegsége lökte a drogfüggőségbe

Súlyos epeproblémákkal küzdött élete nagy részében, erre pedig a korabeli orvosok morfiumot írtak fel neki, ami függőséghez vezetett. Súlyingadozások, elvonókúrák, szakmai és magánéleti problémák, anyagi nehézségek következtek a drogproblémáiból. A japán titkosügynök Mr. Moto eljátszását is csak a pénzhiány miatt vállalta, de egy váratlanul sikeres filmsorozat lett az eredménye.

Ő adta a legjobb tanácsot Humphrey Bogartnak

A korszak legnagyobb hollywoodi férfisztárja nem csak szereplőtársként, de barátként is kedvelte Lorrét. Öt filmben játszottak együtt, köztük olyan legendás darabokkal, mint A máltai sólyom, vagy a Casablanca. Amikor pedig Bogart hezitált, hogy elvegye-e feleségül a nála évtizedekkel fiatalabb Lauren Bacallt, akkor Lorre tanácsa győzte meg: „Öt jó év sokkal jobb, mint egy se!”.

Lepattintotta a politikusokat

Amerikába akkor tette át a székhelyét, amikor Németországban átvették a hatalmat a nácik. A propagandaminiszter Göbbels próbálta meggyőzni, hogy térjen vissza német film sztárjaként, de Lorre azzal utasította vissza, hogy Németország kicsi két olyan legendás gyilkosnak, mint ő és Hitler. Amerikában pedig a baloldali tevékenységeket vizsgáló bizottság kérdezte ki arról, hogy ki lehet gyanús az ismerősei közül, mire ő felsorolt mindenkit, akivel valaha találkozott.

Ő volt az első Bond-gonosz

Már 1954-ben eljátszotta James Bond híres ellenfele, Le Chiffre karakterét a Casino Royale című Fleming-regény legelső mozgóképes adaptációjában. Ez a kevésbé ismert feldolgozás nem mozifilm volt, hanem egy Climax! című tévésorozat egyik epizódja.

A lányát igazi sorozatgyilkosok rabolták el

Háromszor házasodott meg, az utolsó feleségével a haláláig kitartott a szerelem. Egyetlen lánya született, aki 1977-ben egy bizarr eset áldozata lett: elrabolta őt a Hillside Stranglers névre keresztelt sorozatgyilkos páros Los Angelesben. Amikor azonban megtudták, hogy a leghíresebb filmes „kollégájuk” lányáról van szó, rögtön elengedték.

Máig él a hatása

1964-ben, 59 éves korában hunyt el agyvérzés következtében. De hatása azóta is él, máig befolyásolja például azt, ahogyan a sorozatgyilkosokat ábrázolják a moziban. Ennél vidámabb dolgokban is vissza-visszanyúlnak hozzá, például jó néhány rajzfilmfigurát mintáztak az ő jellegzetes külseje nyomán, akik közül a leghíresebb talán az Addams Family családfője, Gomez.