Buli buli hátán: Rúzsa Magdi és dr. BRS slágerei is felcsendülnek a Balaton partján

A Plázs Siófok programkavalkádja már csütörtökön beindul Moriones koncertjével és dr. BRS szerelemcsütörtökével, pénteken a BSW áll színpadra, szombaton pedig Rúzsa Magdi slágerei csendülnek fel a Balaton partján, majd több helyszínen pörögnek tovább a partik.

Forrás: presspresso.hu

Június 27-én, csütörtökön Moriones táncos dalaival indíthatjuk a hétvégét, utána pedig a Music Teraszon dr. BRS rendel majd a szerelemcsütörtökön, ahol hip-hop, R&B és reggaeton slágerekre mehet a tánc hajnalig. Másnap a BSW nagykoncertje dörrenti be a színpadot, a kellő bemelegítésről pedig FILO gondoskodik majd. A koncert után az Arénában ezúttal is Metzker Viktória forrósítja fel a hangulatot, KKevinnel és Koósz Milánnal karöltve, míg a beachen Purebeat felel majd az ütemekért.



Június 29-én, szombaton Rúzsa Magdi koncertezik a Plázs nagyszínpadán, az aranytorkú énekesnő előtt pedig Vasovski játszik majd. A koncert után ezúttal is több buliból választhatunk: a Csávók az 5. évad záróbuliját helyezték ki a Plázsra, ahol JoerJunior, Dj Lennard, Ciggi, Koósz Milán, Horváth Bazsi és Poleczki Ricsi gondoskodnak a legjobb zenékről. A Plázs Beach-en Marika Rossa, az ukrán elektronikus zenei színtér egyik legizgalmasabb arca áll majd a lemezjátszók mögé, hazai supportnak pedig Janett, Johanna Bozai és R92 érkezik.