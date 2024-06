Sean Penn: "Már nem akarok szenvedést okozni és szenvedni sem, a túl sok dráma, nem romantikus"

Egy interjúban vallott arról Sean Penn, hogy ma már egészen másképp gondolkodik a kapcsolatokról, mint korábban. Változását csalódásai okozták, azt mondja, sem ő nem akar szenvedést okozni a másiknak, és ő sem akar magának szomorúságot.

Sean Penn átértékelte a romantika fogalmát

Sean Penn: "Szabad vagyok"

A 63 éves színész minderről a The New York Timesnak beszélt. “Szabad vagyok, és akkor is szabad akarok maradni ha lesz egy kapcsolatom. Ha ez nem lehetséges, abba a kapcsolatba bele se megyek" - nyilatkozta. "Amikor szerelmes vagyok, az első dolog, amit reggel meglátok, a párom szeme. Arra gondolok ilyenkor, hogy tehetném boldoggá, de ezt valahogy általában nem viszonozzák" - tette hozzá Sean Penn, majd arról beszélt, hogy olyan kapcsolatba pláne nem megy bele, amiben túl sok a dráma: számára már nem ezt jelenti a szerelem.

Az Oscar-díjas színész ugyanebben az interjúban beszélt a régóta terjedő pletykáról, ami sokszor még a mai napig is kísérti az életben. Sean Pennt azzal vádolták meg, hogy 1987-ben egy baseballütővel megütötte akkori feleségét. Madonna alaptalannak és rosszindulatúnak nevezte a szóbeszédet.

Volt jó néhány szerelme

Sean Penn-nek 1985 és 1989 között Madonna volt a felesége, 1996-ban Robin Wrightba szeretett bele, összeházasodtak, majd 2020-ben feleségül vette Leila George ausztrál színésznőt, de a nő egy évre rá elhagyta. A szinészt romantikus szálak fűzték Charlize Theronhoz, Scarlett Johanssonhoz és Olga Korotyajeva színésznőhöz is, aki 20 évvel volt fiatalabb nála.