Szexszimbólum volt, majd szörnyű betegség és alkoholizmus törte ketté a karrierjét

1954. június 19-én az amerikai Springfield városában született Mary Kathleen Turner néven. A diplomata édesapjának munkája miatt külföldön telt a gyerekkora, Kanadában, Kubában, Venezuelában és Angliában is hosszabb ideig élt a családjuk. A középiskolát Angliában végezte, és az édesapja váratlan halála után innen költöztek vissza Amerikába. Szexszimbólum volt a kezdetekben, majd dívaként tért vissza.

Szexszimbólum volt, majd szörnyű betegség törte ketté a karrierjét, majd dívaként tért vissza

Szexszimbólum volt

Már az iskolai évei alatt elkezdett színészkedni, a karrierje színpadi sikerekkel indult. Az első filmszerepét 1981-ben A test melege című erotikus bűnügyi filmben játszotta igazi „femme fatale”-ként, és ez egy csapásra szexszimbólummá tette.

Övé az egyik leghíresebb hang Hollywoodban

A mély, szexi hangja legendássá vált Hollywoodban, és számos animációs karakternek is adta már a hangját, többek között a Simpson család, a Family Guy, vagy a Rick és Morty sorozatokban. De a leghíresebb ilyen alakítása a Roger nyúl a pácban című kultikus filmben jött el, ahol a szexi Jessica Rabbitet keltette életre. Saját bevallása szerint volt olyan időszak, amikor több autogramot kértek tőle Jessica Rabbit fotójára, mint a sajátjára.

Filmstúdióból ment szülni

A Roger nyúl a pácban szinkronmunkálatainak idején már a kilencedik hónapban járt a terhességével, és végül szó szerint a filmstúdióból indult szülni a nagy napon. Az ekkor világra jött Rachel Ann lett az egyetlen gyermeke, az apa az ingatlanvállalkozó Jay Weiss, akivel 1984 és 2007 között éltek házasságban, de máig a legjobb barátok.

Sosem láthatod őt gyenge nőként

A filmes karrierje kezdetétől fogva tartja magát az elhatározásához, hogy nem vállal el olyan szerepet, amiben gyenge, megmentendő, áldozatként ábrázolt nőt kéne játszania. Emiatt sok híres szerepről lemaradt, de kivívott egy különleges tiszteletet a szakmán belül és a közönség szemében is.

Sláger szól a csókjáról

A karrierje az 1980-as évek második felében volt a csúcson olyan filmeknek köszönhetően, mint A smaragd románca, A Prizzik becsülete, vagy A rózsák háborúja. Ekkoriban akkora sztárnak számított, hogy még a kor híres popzenésze, Falco is külön számot írt a csókjáról The Kiss of Kathleen Turner címmel.