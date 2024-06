Testszégyenítés áldozata nem csak nő lehet: a férfisztárokat is bántják a sértő kommentek

A hétköznapi emberek is gyakran találkoznak a közösségi médiában, de a való életben is rosszindulatú kritikákkal, amelyeket egyesek úgy osztanak, mintha kötelező lenne. Valamiért egyre többen érzik úgy, hogy el kell mondaniuk a másikról a véleményüket, kritizálniuk kell az ízlését, a testalkatát, a haja színét és bármit, amivel sértegethetik embertársaikat. A sztárok többszörösen is ki vannak téve a kommentszekció kegyetlenségének, és nemcsak a nők, hanem a férfiak is. Bár azt gondolhatnánk, a férfiak keményebbek, jobban viselik a testszégyenítést, ám ez tévedés, őket is ugyanolyan érzékenyen érinti, ha egy darab húsként mustrálják és testi adottságai miatt ítélik meg és el őket.

50 Cent is testszégyenítés áldozata volt

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Sztárok, akik férfiként küzdenek a testszégyenítés ellen

50 Cent

2022 februárjában Super Bowl-fellépése után a rappert a közösségi médiában érte sértő kritika. „Ezt nevezem én kötekedésnek. Csak azért ugratnak, mert tudják, hogy bármikor le tudok fogyni. Ezért nevetek velük. A zsírfelesleg miatti testszégyenítés csak akkor érvényes, ha szégyelled a kövérségedet. LOL" — írta néhány nappal később az Instagramon 50 Cent.

Ty Pennington

Ty Pennington szeretné, ha a kommentelők megértenők, hogy ő is csak egy ember, érzésekkel

Forrás: Getty Images via AFP/2023 Getty Images

A Ty Breaker egykori műsorvezetője rendesen kiosztotta a testszégyenítő trollokat, miután azok egy 2022. januári Instagram-videója miatt kritizálták. „Gondolatok az öregedésről... Nemrég posztoltam egy videót, amin a tengerparton táncolok, felhúzott rövidnadrággal. Egy őszinte pillanat volt, amivel a feleségemet próbáltam megnevettetni, de idegenek szedtek miatta ízekre" - kezdte posztját Pennington az Instagramon, hozzátéve, hogy tudja, hogy a sok megtekintés sok gyűlölettel is jár. A rosszindulatú hozzászólások között rengeteg volt, amelyik azt taglalta, milyen gusztustalan, undorító, milyen öreg és elhízott nagypapa. „Kitoltam a hasam, de oké... Azon gondolkodom, hogy ha még mindig fiatal és fitt lennék, vajon akkor is ugyanezeket a megjegyzéseket kapnám? A nőket alaktól és mérettől, az öregedéssel együtt elfogadjuk, ami csodálatos, csak így tovább, de talán adjuk meg ugyanezt a kegyelmet a férfiaknak is” — osztotta meg gondolatait a tévés, hozzátéve, hogy soha életében nem edzett többet, mint 57 évesen, heti 7 napon sportol, ami ebben a korban már nem vicc, sőt!

Annyi történt, hogy eltelt 22 év a tévés debütálásom óta. Már nincs akkora bicepszem vagy dús hajam, de ami megvan, az a bölcsesség, az empátia és az élet tanulságai. 57 éves vagyok, és TÉNYLEG soha nem voltam még boldogabb! Mindezt csak azért írtam le, hogy megértsétek: ember vagyok, és vannak érzéseim.

Jonah Hill