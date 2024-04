Túl kövérnek és görbe orrúnak csúfolták karrierje kezdetén a szupermodellt

Nemrégiben Sophie Anderton nyilatkozott a modellszakma és a régi-új trendek veszélyeiről. Úgy véli, borzasztóan káros az a tendencia, hogy újra a nullás méretű modellek uralják a kifutókat. „Victoria Beckhamtől Yves Saint Laurent-ig minden tervező csontsovány lányokon mutatta be a kollekcióját, úgy éreztem magam, mint amikor én voltam modell (...) Azt láttam, amit a kilencvenes években - 16 éves voltam, amikor először szerepeltem a Párizsi Divathéten - az volt a cigaretta és a függőség évtizede. A lányok szép lassan anorexiások és bulímiások lettek, az ügynökeik pedig ezzel nem törődtek. Az volt a fontos, hogy eladható legyen a modell. A lányokat arra biztatták, hogy legyenek nullás méretűek, én is sokszor megkaptam, hogy fogyjak még. 2009-ben azonban úgy döntöttem, ennek vége, megváltoztattam az életmódomat. Ettem, igaz, egészségesen, de rendesen és edzettem. Most, 46 évesen még mindig vékony vagyok, de nem csontsovány, és remekül érzem magam a bőrömben. Elszomorít, hogy miközben úgy tűnt, a divatiparban is teret kap a body positivity, végre plus-size modellek, mint például Paloma Elsesser és Ashley Graham - aki egyébként a világ legszexibb nője is lett egy szavazáson - címlapsztárok lehettek, most mint ha kettőt visszaléptünk volna” - nyilatkozta.