Világsztárok, akik megcsalták párjukat és csúnyán lebuktak

"A legszebb nőket is unja valaki"–tartja a mondás. A világsztárok pedig időről-időre be is bizonyítják, hogy ennek a mondásnak bizony van alapja. Gyönyörű színésznők, énekesnők esnek csalfa férjeik, feleségeik áldozatául. Összegyűjtöttük az elmúlt évek csúnya megcsalásait, ahol a lebukások hónapokig címlapokon voltak.

Világsztárok és a megcsalás: Shakira és Gerard Piqué

Shakira és Gerard Piqué

Állítólag maga Shakira leplezte le csalfa párját. A focista Gerard Piqué 12 évig tartó kapcsolat után esett kísértésbe. Egy 23 éves diáklány rabolta el a Barcelona focistájának szívét, aki röviddel a válás után boldogan pózolt új választottjával. Az énekesnő hosszú ideig szenvedte a válás következményeit, a gyerekek elhelyezéséből pedig óriási vita is kerekedett.

Shakira és Gerard Piqué

Eric Benét és Halle Berry

Egy bulvárlap hasábjairól értesült második férje, Eric Benét hűtlenségéről Halle Berry. A színésznő később rájött, hogy nem vette észre az árulkodó jeleket. Szerinte férje szexfüggő, aki kezelésre szorul. A csalfa férj természetesen tagadta, hogy bármiféle szexmániája lenne, ő úgy gondolja, hogy a színésznő sztársága vetett véget a kapcsolatuknak és vezetett odáig, hogy félrelépett. Többször hangsúlyozta azóta, hogy megbánta tettét és hibás döntést hozott, de Halle Berry nem bocsátott meg exének.

Eric Benét és Halle Berry

Tony Parker é Eva Longoria

Egy telefonos üzenet buktatta le Tony Parkert, Eva Longoria, színésznő exférjét. Nem a híresség volt az egyetlen, akinek összetört a szíve, hiszen a harmadik fél maga is házas volt az affér idején. A csalfa férj egykori csapattársának a feleségével lépett félre.

Tony Parker és Eva Longoria

Jude Law és Sienna Miller

Gyermekei dadusával melegedett össze Jude Law, miközben jegyben járt a szépséges Sienna Miller színésznővel. Ekkor szakított először a sztárpár, akik ezután még jó ideig se veled, se nélküled kapcsolatot folytattak. A szerelmük végének azonban nem egy harmadik fél vetett véget, pedig az informátorok szerint bőven megfordultak idegen nők a színész ágyában, hanem a kettejük közötti ellentétek, amik a különböző személyiségükből fakadtak.