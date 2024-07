Azahriah hihetetlen összeget tett zsebre – Ennyi pénzt vett ki cégéből

Azahriah számára igencsak jövedelmező az éneklés. A három teltházas koncertje bőven hozott a konyhára... Őrületes összegeket tett zsebre.

Forrás: VOLT Fesztivál

Lesz mit a tejbe aprítania a fiatal énekesnek, ugyanis a napokban kerültek nyilvánosságra a cégének adatai, melyben ő az ügyvezető.

Mind kiderült, a kukásautókról is éneklő sztár a 2022 júniusában alapított cégéből 181 millió forint osztalékot tudott kiemelni.

Egy évvel ezelőtt a 60 milliós bevételt 53 milliós profittal zárta a vécészexről (is) elhíresült zenész, amit egy évvel később a sokszorosára duzzasztott, vagyis 304 millióra, melynek adózott tétele 241 millió forint- írta meg a mandiner.hu

Azahriah az elmúlt időszakban nagy népszerűségnek örvend, ami valószínűleg a fejébe is szállt... legutóbbi botránya is erről árulkodik. Ahogy arról a life.hu is beszámolt, Újvidéken rengeteg ember előtt lépett fel az énekes, ám alig néhány dal után káromkodva vonult le a színpadról:

"Akármennyire próbálkoznak Geriék, hogy professzionális ellátásban részesüljek minden koncerten, így is sikerült balfaszokat felvenni a menedzsmentbe, akik nem tudják nekem a koncert előtt beállítani a gitárt, úgyhogy ezt most én fogom megcsinálni" - majd elhagyta a színpadot és bár később visszatért, a nézőtéren szinte mindenki ledöbbent a látottak és hallottak után...

A fiatal sztár később Instagram élő videóban próbálta magyarázni a bizonyítványát és elismerte, hogy nem szabadott volna ezt tennie, bocsánatot azonban nem kért, mert szerinte ez is azért történt, hogy később tudja, ilyen helyzetekben mit kell tennie.

Közösségi oldalán reagált az incidensre

" Annak ellenére, hogy nem volt a legelegánsabb, k.rva nagy tanulságok voltak benne, mert már van tíz dolog, amit fogok tudni csinálni akkor, ha hasonló probléma történik” - magyarázta közösségi oldalán Azahriah.

Vajon ez mentség vagy magyarázat lehet a szervezők számára, akik egyébként a TV2 információ szerint több mint 6 millió forintos csúcsgázsit fizetnek ki az énekesnek és zenekarának egy fellépésre, hogy a közönséget szórakoztassák...? Egy-egy ilyen közjáték ugyanis nem csak az előadóra, hanem a szervezőkre is rossz fényt vethet.