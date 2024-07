Azahriah koncert közben sétált le a színpadról: a rajongók értetlenül álltak a történtek előtt

A népszerű énekes a Black Eyed Peas előtt lépett színpadra múlt pénteken Újvidéken, ám a koncertje nem tartott sokáig: a negyedénél Azahriah lesétált a színpadról, mondván valami nincs rendben a gitárjával.

Azahriah újvidéki koncertje a vártnál hamarabb ért véget

Forrás: Facebook/Azahriah

Azahriah koncert közben sétált le a színpadról

A 22 éves énekest rengetegen várták Újvidéken, azonban őket is meglepte, amikor Azahriah néhány szám után abbahagyta a koncertet. Mielőtt lement volna a színpadról, elmondta, hogy valami nincs rendben a gitárjával.

Akármennyire próbálkoznak Geriék, hogy professzionális ellátásban részesüljek minden koncerten, így is sikerült balfaszokat felvenni a menedzsmentbe, akik nem tudják nekem a koncert előtt beállítani a gitárt, úgyhogy ezt most én fogom megcsinálni

– magyarázta a zenész, aki ezt követően elhagyta a színpadot, a rajongókat pedig sörözni küldte. Később visszatért és bocsánatot kért a kellemetlenségekért.

