Bruce Willis demenciája vészesen romlik: az egész családja mellette áll

Az akciófilmek koronázatlan királya, Bruce Willis, akit olyan ikonikus szerepekben ismert meg a világ, mint John McClane a „Die Hard” sorozatban, sajnos súlyos egészségi problémával küzd. Nemrégiben érkezett a szomorú hír, hogy a híresség demenciája rohamosan romlik. Mi lesz így a legendás színésszel és hogyan érinti ez a hollywoodi közösséget és rajongóit világszerte?

Szurkolunk Bruce Willisnek és a családjának, hogy javuljon a helyzet

Bruce Willis betegség: az első jelek

Willis családja 2022 elején hozta nyilvánosságra, hogy a színész afáziával, egy nyelvi zavarokkal járó betegséggel küzd. Azóta kiderült, hogy a probléma mögött demencia áll. A színész állapota az elmúlt hónapokban jelentősen romlott, ami egyre nagyobb aggodalmat kelt szeretteiben és rajongóiban.

„Beszédzavara egyre súlyosabb. Manapság a családja egy-egy pillantásból érzékeli, hogy mit mond, vagy mire van szüksége. Bruce állapota már annyira rossz, hogy nem ismer fel néhány embert, köztük a 61 éves Demi Moore-t sem. A kihívások ellenére azonban „hetente legalább egyszer meglátogatja őt”

– mondta egy bennfentes

„Soha nem fogja elhagyni vagy cserbenhagyni őt.”

Betegség árnyékában

A demencia nemcsak Willis szakmai életét, hanem mindennapjait is alapjaiban változtatta meg. Az egész családja mellette áll, köztük az ex-felesége, Demi Moore is, és öt gyereke is. Második felesége, Emma Heming odaadó gondozója a színésznek, aki nagyon nehezen viseli, hogy a férje állapota hónapról-hónapra romlik, de próbál erős maradni és optimista még ebben a nehéz időszakban is. Instagram-oldalán rendszeresen posztol az életükről, illetve ugyanitt elindított egy chat beszélgetést is FTD Advocacy néven, ahová bárki beléphet.

Bruce Willis híre nemcsak Hollywoodban, hanem világszerte megrázta rajongóit. Az internetet elárasztották a támogatói üzenetek és jókívánságok. Számos kollégája és barátja is kifejezte együttérzését. A színész számtalan emlékezetes pillanattal ajándékozta meg a mozinézőket, így sokan személyes veszteségként élik meg az állapotának romlását.

