Bruce Willis lánya szívszorító videót tett közzé a nagybeteg színészről

Bruce Willis lánya, Tallulah megosztott egy videót édesapjáról, amely arról árulkodik, hogy milyen szoros kötelék fűzi őket egymáshoz.

Bruce Willis csodálatos édesapa, imádják a gyerekei

Forrás: Instagram

Bruce Willis nagyon közel áll a gyerekeihez

A felvétel 2020-ban készült, amelyen Bruce látható, amint leborotválja a lánya haját. A színész lányai újabban a szokásosnál is több felvételt osztanak meg apjukról és mindig hangsúlyozzák, hogy mennyire szeretik őt.

Öt gyereke van a színésznek

De nem csak lányai teszik közzé emlékeiket, volt felesége, Demi Moore is szívszorító képsorokkal köszöntötte apák napján volt férjét, Bruce Willist, aki öt lány büszke édesapja. Bruce Willis és Demi Moore három közös lányt neveltek fel: a 35 éves Rumert, a 32 éves Scoutot és a 30 éves Tallulah-t. A színész jelenlegi feleségével, Emmával pedig két lányt nevel: a 12 éves Mabel Ray-t és a 10 éves Evelyn Pennt.

Nagypapaként is kiveszi a részét az unokája életéből

A 35 éves Rumer tavaly lett édesanya, amikor párjával, Derek Richard Thomasszal együtt üdvözölhették kislányukat, Louetta Isley-t. A baba április 18-án ünnepelte első születésnapját. Bruce Willis legidősebb lánya nem rejtegeti a gyermekét, többször megmutatja a közösségi médiában, és így tett május 12-én is, anyák napja alkalmából. A videóban a pocakos felvételektől a szoptatásig minden megmutat a fiatal édesanya, de nem is ez az érdekes, hanem inkább az, hogy nagybeteg édesapja is feltűnik képeken: Bruce Willis a kanapén ül, és az unokáját dajkálja. Hatalmas szeretettel néz a kislányra.

„Ó, kislányom. Anyukádnak lenni a legnagyobb fájdalom az egész világon" - írta Rumer, hozzátéve: „Te vagy a mindenem. Anyává válni egy olyan kapu az életben, ami még annál is több, mint amit valaha elképzeltem! Az én apró, gyengéd, erős, vidám, tüzes, vad gyermekem - te vagy a legédesebb, legszeretőbb lény, akit valaha ismertem" - írta a posztban a színész lánya.

Bruce felesége edukálja a sorstársakat is

Emma Heming Willis őszintén nyilatkozott arról, hogyan változtatta meg életüket férje betegsége. Mint ismert, Bruce Willis frontotemporális demenciával küzd. Emma korábban elmondta, lelkifurdalása van, hogy amíg ő megteheti, hogy a férje mellett lehet és mindenük megvan, sokak sokkal rosszabb helyzetben vannak. "Sok okom van arra, hogy miért váltam szószólóvá. Az, hogy felszólalhatok a családomért, és a következő család szolgálatára lehetek, erőt ad, és elviselhetővé teszi ezt az utat- írta Emma Heming Willis Instagram-oldalán.