Eddie Murphy elárulta: ez a véleménye arról, hogy fia Martin Lawrence lányával jár

Valószínű, hogy néhány évvel ezelőtt még ők is nevettek volna azon, ha azt mondják nekik, hogy a gyerekeik egymásba fognak szeretni. Ez azonban már nem csak egy feltételezés, ez a valóság, amiből Eddie Murphy és Martin Lawrence szerint csak jó sülhet ki.

Eddie Murphy fiának szívét Martin Lawrence lánya, Jasmin rabolta el

Forrás: Getty Images

Eddie Murphy: „A mi génkészletünkből egy vicces baba lesz"

A napokban jelent meg a Beverly Hills-i zsaru negyedik része a Netflixen, ami már rövid idő alatt hatalmas sikert aratott. Eddie Murphy új projektje mellett egy fontos mérföldkőről is mesélt a magánéletét illetően. Kiderült ugyanis, hogy fia, Eric Martin Lawrence lányával, Jasminnel alkot egy párt. Az apukákat megkérdezték erről, akik hozták a szokásos formájukat.

Csak azt mondtuk: csodálatos. Ha valaha összeházasodnak és gyerekük születik, arra számítok, hogy a gyerek vicces lesz.

- reagált Murphy, illetv Lawrence is.

Mindketten gyönyörűek, csodálatosan néznek ki együtt. És ez vicces, mert mindenki azt mondja, biztosan egy vicces baba lesz. A mi génkészletünkből valóban nem jöhet össze más

- tette hozzá nevetve.

Eddie Murphy titokban megnősülhetett: feleségének nevezte a menyasszonyát

Eddie Murphy a The New York Times egyik podcastjában két alkalommal is a feleségeként említette Paige Butchert, akiről eddig úgy tudtuk, hogy a menyasszonya. A 63 éves komikus és a 44 éves Butcher 2012-ben kezdtek randizni, majd 2018-ban jegyezték el egymást. Van két közös gyermekük is, Izzy Oona 8 éves, fiuk, Max Charle pedig 5.

Eddie Murphy többek között arról is beszélt, hogy milyen tévéműsorokat néznek a párjával.

„A feleségemmel együtt az összes olyan műsort nézzük, amelyben énekverseny van" - árulta el a színész, utalva arra, hogy már nemcsak jegyesek, hanem házasok a szerelmével.