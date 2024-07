Katie Holmes egy férfi oldalán ragyog - Fotó

Mint ismert, Suri Cruise az édesapja nélkül nőtt fel, évek óta nem találkoztak és nem is beszéltek egymással Tom Cruis-zal, bár a bennfentesek szerint a kislány sokkal jobban járt így. Suri már apja nevét is eldobta, de nem ő az egyetlen ilyen sztárcsemete: Brad Pitt gyerekei is így tettek.