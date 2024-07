Mi történt Nicole Kidman arcával? A plasztikai sebész lerántotta a leplet

Nicole Kidman legújabb filmjében Zac Efronnal dolgozott együtt, a romkomot nézve pedig sokan meglepődtek a színésznő külsején. A rajongók szerint ugyanis valami nem stimmel Kidman arcával. Anthony Youn plasztikai sebész elárulta, hogy a képek alapján milyen beavatkozáson eshetett át az 57 éves híresség.

Nicole Kidman feltöltötte az arcát? A rajongók ledöbbentek, mikor meglátták a színésznt legújabb filmjében

Mi történt Nicole Kidman arcával?

„Úgy tűnik, hogy Nicole arcfelvarráson esett át, eltávolították az arcáról a megereszkedett bőrt" - mondta Dr. Youn. „Lehetséges, szemöldökfelvarráson is átesett, ami egy minimálisan invazív műtét, és hegek nélkül emeli meg a szemöldököket.” Dr. Youn azt is gyanítja, hogy a színésznőnek felső szemhéjplasztikája is volt, mivel a szemei nyitottabbnak tűnnek, valamint minimális mennyiségű töltőanyagot injekciózhattak az ajkaiba és arcába. „Összességében úgy feszesnek és frissnek tűnik, mintha visszafelé öregedne!”

A színésznő tagadja, hogy valaha plasztikáztatott volna

Az ausztrál származású színésznő korábban tagadta a műtéti beavatkozásokat, de elismerte, hogy próbálkozott injekciókkal. „Őszintén szólva, teljesen természetes vagyok. Semmi sincs az arcomban” - mondta az olasz La Repubblica újságnak 2013-ban. „Nem volt műtétem; ugyan kipróbáltam a botoxot, sajnos, de már kiszálltam belőle, és most végre újra tudom mozgatni az arcomat ... Napvédőt használok, nem dohányzom, és vigyázok magamra, és büszke vagyok erre."

Aggódnak érte a szerettei

Kidmant az utóbbi időben több kritika érte a súlya miatt, szemmel láthatóan nagyon sokat fogyott az utóbbi időben. A hozzá közel állók szerint a színésznő túlhajszolt életmódja az oka. Sokat utazik, kevés időt szán a pihenésre és keveset látja a családját, ami érthetően nagyon megviseli.

Nicole Kidman és Zac Efron összejöttek?

A Netflix új rom-com-jában Nicole Kidman Joey King édesanyját játssza. A középkorú özvegy bestseller írónő beleszeret lánya főnökébe, a világhírű színészbe, akit Zac Efron alakít. Ettől a románctól a fiatal lány teljesen kiborul. Itt kezdődik a szerelmesek és az anya és lánya között zajló kálvária.