Nicole Kidman titkos kapcsolatáról hullt le a lepel: ezzel a sztárral volt eljegyezve

Nicole Kidman már évek óta hatalmas boldogságban él férjével, Keith Urbannal, akivel 2006-ban házasodtak össze. Előtte azonban voltak olyan kapcsolatai, amelyekről nem tudott a világ. Az egyik nagy sztárral még el is jegyezték egymást.

Nicole Kidman titkolt kapcsolatáról hullt le a lepel

Forrás: Getty Images/Michael Kovac

Nicole Kidman és Keith Urban elválaszthatatlanok, a zenész nemrég azt is elismerte, a felesége nagyon sok nehézségen segítette már át a 2006-ban kötött házasságuk óta. Keith előtt és Tom Cruise után azonban volt egy olyan időszaka Nicole Kidmannek, amiről nem sokat tudott a világ, az legalábbis titok maradt, hogy kivel van éppen a színésznő. Nemrég azonban erről a titkolt kapcsolatról is lehullott a lepel, és az is kiderült, hogy még el is jegyezték egymást.

Lenny Kravitz jegyezte el Nicole Kidmant

Forrás: Represented by ZUMA Press,

Ez az illető nem volt más, mint Lenny Kravitz - aki viszont már hosszú évek óta cölibátusban van, de ez nem volt még így, amikor Nicole Kidmannel együtt voltak.