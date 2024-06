Naomi Watts és Billy Crudup másodjára is örök hűséget fogadott egymásnak Mexikóban

Másodjára is is összekötötte életét Naomi Watts és Billy Crudup. A pár hét éve van együtt, a Gipsy című sorozatban ismerték meg egymást, ám csak két évvel ezelőtt léptek nyilvánosság elé a kapcsolatukkal. Tavaly polgári szertartás keretein belül fogadtak egymásnak örök hűséget, a hétvégén pedig a család és a barátok is előtt is kimondták egymásnak újra az igent Mexikóban.

Naomi Watts másodjára is kimondta az igent férjének, Billy Crudupnak

Naomi Watts és Billy Crudup esküvője Mexikóban

A színésznő egy rendkívül elegáns és letisztult fehér, ujjatlan ruhát viselt, ahogy azt a bátyja, Ben által közzétett fotók és videók is mutatják az Instagramon. Eközben Crudup fekete szmokingban fogadott ismét örök hűséget szerelmének. Az ifjú párhoz csatlakoztak Watts gyermekei is, Sashaés Kai, akiket a színésznő korábbi házasságából, Liev Schreiberrel közös gyerekei. Crudup 20 éves fia, William, akinek édesanyja, Mary Louise Parker, szintén jelen volt a fontos eseményen.

Ben Watts, aki az esküvő hivatalos fotósa volt, több felvételt is megosztott a szertartásról.

A színész házaspár esküvő előtti partiján többen között Nicole Kidman és Justin Theroux is részt vett.

Ez egy emlékeztető arra, hogy miről szól az élet

— mondta Watts egy beszédben, miközben férje kezét fogta.

