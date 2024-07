Christopher Reeve fia, Will is feltűnik az új Superman filmben

Bár a Warner Bros és a DC képviselői még nem erősítették meg a hírt, úgy tudni, hogy a fiatalabb Reeve egy tévériportert fog alakítani az új Superman filmben, ami illik hozzá, tekintve, hogy a valóságban is az ABC News tudósítójaként dolgozik.

Christopher Reeve fia, Will is feltűnik az új Superman moziban

Superman újra a vásznon: dokumentumfilm készült Reeve életéről

Reeve édesapja, Christopher kitörölhetetlenül kötődik a Superman-univerzumhoz, ő az első igazi szuperhős. 1980 és 1987 között négyszer is felvette a piros köpenyt. Az idősebb Reeve történetéből dokumentumfilm is készült: a Super/Man: The Christopher Reeve Story című alkotást Ian Bonhôte és Peter Ettedgui rendezte, és sikerrel mutatták be az idei Sundance Filmfesztiválon. Az amerikai mozikba szeptember 21-én került, Christopher Reeve születésnapja előtt négy nappal. A dokumentumfilm bemutatja, hogyan lett Reeve ismeretlen színészből ikonikus filmsztár, és azt is, hogy Clark Kent/Superman hogyan teremtette meg az alapot a szuperhősös filmek kultuszának. Az alkotás azt is megvizsgálja, mi történt pontosan 1995-ben amikor a színész súlyos lovasbaleset szenvedett, és nyaktól lefelé lebénult.

Christopher Reeve

A Gunn és Peter Safran stúdiófőnökök által felügyelt, megújuló DC-filmek első darabja, a Superman az azonos nevű szuperhőst követi majd nyomon, aki megpróbálja összeegyeztetni kriptoni örökségét az emberi neveltetésével. Clark Kent/Superman szerepét David Corenswet, Lois Lane szerepét Rachel Brosnahan, a gonosz Lex Luthorét pedig Nicholas Hoult alakítja. A filmet 2025. július 11-én mutatják be.