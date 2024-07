Tom Cruise életveszélyes mutatványa: egy repülőgép szárnyán lóg az új Mission Impossible film forgatásán - Fotó

Tom Cruise már javában forgatja az új Mission Impossible filmet, amelyben hajmeresztő és életveszélyes mutatványokból biztosan nem lesz hiány. A hollywoodi kaszkadőr hírében álló színész ezúttal is félelem érzet nélkül játssza Ethan Hunt ügynök szerepét Oxfordshire-ben.

Tom Cruise hajmeresztő mutatványa

A színész a minap színésztársával, Esai Moralesszel emelkedett a levegőbe, aki a Gabriel nevű gonosztevőt alakítja a Mission Impossible: Dead Reckoning Part Two című filmben. A kiszivárgott képek alapján a nézők nem fognak csalódni: a két színész egy harci jelenetben vett részt, miközben Tom bebizonyította, hogy még mindig formában van, és lélegzetelállító mozdulattal kapaszkodott egy repülőgép szárnyába. A sztár fittebbnek tűnt, mint valaha, amint egy amerikai sárga Stearman kétfedelű repülőgép szárnyáról lógott a levegőben, amelyeket korábban a második világháború idején használtak. Cruise, aki imádja kaszkadőrmutatványait saját maga végrehajtani, szemmel láthatóan ejtőernyő nélkül kapaszkodott a repülőgép szárnyába, ami még a valódi kaszkadőrök számára is életveszélyes mutatvány.

Tom Cruise lógó bőréről beszél a világ: újabb magyarázat látott napvilágot

Néhány hónappal ezelőtt strandolás közben félmeztelenül kapták lencsevégre a színészt, és ahogyan az lenni szokott, a lesifotók felkerültek a világhálóra is. A Spanyolországban készült képek több kérdést is felvetnek a színész testével kapcsolatban. A fotókat Dr. David Hill, chicagói plasztikai sebész is látta, aki azt állítja, Tom Cruise testén a megereszkedett bőr zsírleszívás következménye lehet. A szakember azt állítja, a 61 éves hollywoodi sztár ezzel együtt pazarul néz ki és filmjei tanúsítják, hogy remek kondiban van, a szépészeti beavatkozások nem múlnak el nyomtalanul.

Ha ez ember természetesen fogy, van ideje a bőrének visszahúzódnia. Zsírleszívásnál, ami egy gyors beavatkozás, nincs.

Dr. Hill hozzátette, ha Tom Cruise zsírleszíváson esett át, az kivételesen jól sikerült, nincs a testén szabálytalan kontúr és az izmok is a helyükön vannak.