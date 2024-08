Ben Affleck máris mással vigasztalódik: nem akárkivel látták együtt a színészt

Ben Affleck és Jennifer Lopez válókeresetén még meg sem száradt az aláírás, a színész máris belevetette magát a szórakozásba. Természetesen nem egyedül tölti az idejét.

Ben Affleck máris mással vigasztalódik

Forrás: GCImages

Ben Affleck máris elkezdett randizni?

Auguszus 20-án adta be Jennifer Lopez a válókeresetet, ezzel pontot tett a hónapok óta tartó találgatások végére. Kiderült, hogy a házasságuk megromlásáról szóló pletykák nem voltak alaptalanok. Persze ezzel még nem zártak le mindent egyszer és mindenkorra, hiszen még hátravan a válás, ami bonyolultabb lehet, mivel nem írtak alá házassági szerződést, így az elmúlt két év alatt megszerzett vagyonuk mind közösnek számít.

Ben Affleck azonban már úgy érzi, hogy szabad, ezért bátran mulat és mindezt nem egyedül teszi.

A színészt nem akárki társaságában látták: egy Kennedy oldalán tölti az idejét, Robert F. Kennedy Jr. (Robert F. Kennedy szenátor fia és John F. Kennedy elnök unokaöccse) 36 éves lányával, Kick Kennedyvel.

Kick Kennedy - Vele látták Ben affleck színészt

Forrás: Getty Images

Egy hollywoodi bennfentes elmondta, hogy a Beverly Hills Hotel Polo Lounge-jában és más szórakozóhelyeken látták őket együtt. Kapcsolatuk jellege azonban egyelőre nem tisztázott, az mindenesetre beszédes, hogy több nyilvános helyen is megjelentek. Kick nem kívánt nyilatkozni arról, hogy milyen viszonyban is van az éppen válófélben lévő színésszel. Mindenesetre Ben Affleck nem vesztegeti az idejét...

Kérdés, hogy mit szól ehhez Jennifer Lopez, aki egyébként is tartott attól, hogy milyen sajtóvisszhangja lesz az ismét tönkrement házasságának. Az énekesnőnek ez a negyedik válása, Ben Afflecknek pedig a második.

Az biztos, hogy a színész ezt követő kapcsolatairól kevesebbet fogunk hallanai, hiszen a problémája gyökere éppen az a nagy nyilvánosság volt, amivel járt Jennifer Lopez férjének lenni.

Állítólag már a nászútjukon is kiborult a lesifotósok miatt, hiszen az első kapcsolatuk is a nagy médiafigyelem következtében ment tönkre, ez pedig rossz emlékeket idézett benne. Jennifer Lopez ezzel szemben élvezi a reflektorfényt, vagyis ebben a tekintetben nem illettek össze. Ben egy darabig belement a játékba, de végül ő sem tudta meghazudtolni önmagát. „Soha nem adta - és úgy tűnik, soha nem is fogja - magát teljesen átadni egy másik embernek" - mondta a színészről egy bennfentes. Ez viszont nem egyezik Jennifer Lopez elkpzelésével az igaz szerelemről. „Az a fajta nagy szerelem, amiben Jennifer hisz, az a fajta mindent felemésztő odaadás? Ben egy ideig játszotta a szerepét, és részt akart venni benne, de ő egyszerűen nem ilyen" - tette hozzá a forrás.