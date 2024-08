Kiderült, miért Jennifer Lopez adta be a válókeresetet: ez volt Ben Affleck utolsó együttérző cselekedete

Jennifer Lopez számára ez az év maga volt a katasztrófa

Az énekesnő számára ez az év szakmai és magánéleti kudarc volt. Hosszú évek óta először adott ki albumot, a This Is Me... Now című lemez azonban nem nyerte el az emberek tetszését, úgy tűnt el a lejátszási listákról, mintha soha nem is lett volna. A hozzá készült musical és az arról készült dokumentumfilm pedig inkább a nevetség tárgyává tették az 55 éves latin dívát. A tervezett 30 állomásos arénaturnéját lemondták, mivel egyes hírek szerint nem fogytak megfelelően a jegyek, majd a sminkmárkája is eltűnt a boltok polcairól a gyenge eladások miatt. Új filmjét, az Atlast pedig ósdi szemétnek tartják.