Chrissy Teigen nem szégyelli a melllasztikájának hegeit: megmutatta műtétek nyomait

Miután fotókat posztolt közösségimédia-oldalára, a modell Instagram-történetben is megmutatta, milyen, amikor a hegek átütnek az estélyin. Ám Chrissy Teigen emiatt nem esik kétségbe, ha látszik, akkor bevet néhány trükköt, hogy eltakarja a mellemelő műtét nyomait.

Chrissy Teigen

Forrás: Northfoto

A 24 órán át látható sztori már eltűnt, ám a poszt továbbra is látható. Chrissy Teigen, aki férjével, John Legenddel négy gyereket nevel — két fiút és két lányt — korábban is nyíltan beszélt a műtéteiről. Januárban, a Watch What Happens Live With Andy Cohen műsorában való megjelenése során elárulta, hogy három mellnagyobbító műtéten esett át.

Chrissy Teigen első mellplasztikai műtétje húszéves korában volt

„Volt már mellemelő, mellnagyobbító műtétem, és volt, hogy kivették az implantátumot. Ez utóbbit nem igazán szeretem” — mondta viccelődve Teigen.

Még 2020-ba beszélt arról, hogy modellkarrierje érdekében már húszévesen is átesett egy mellnagyobbító műtéten. Akkor az volt a célja, hogy a fürdőruhás fotókon szexibb legyen a megjelenése. Akkor azt is elmondta, hogy a gyerekszülés és szoptatások után a mellei megereszkedtek, és már inkább szeretné az implantátumokat kivetetni, és ha lehetséges, inkább a mellfelvarrás mellett döntene.

„Azt hiszem, 10 évente kellene cserélni az implantátumokat. De amikor gyerekeid vannak, elgondolkodsz a műtét kockázatain, és úgy döntesz: „Nem így akarok meghalni, egy mellműtétben” — mondta akkor a modell, ám végül mégis úgy döntött, hogy eltávolíttatja az implantátumait.

Chrissynek mostanában nagyobb gondja is akad, mint a mellei

A modell nemrég a közösségi oldalán adta a világ tudtára, hogy 6 éves fiának, Milesnak 1-es típusú cukorbetegsége van. A modell azt is elmesélte, miként fedezték fel a fia betegségét: „Néhány héttel ezelőtt Miles kórházba került, bélfertőzése volt, nem tudni ételtől vagy víztől kapta-e el. Előtte táborozni voltak a barátaikkal, és közülük többen is megbetegedtek" — írta akkor Teigen, aki örül, hogy „csak” ekkora a baj.