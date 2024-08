Emily Párizsban: fotókon a szereplők igazi szerelmei, velük randiznak a való életben

Bertalan Adél

Az Emily Párizsban című sorozat legújabb évada is a Netflix legnézettebb műsorai közé került. A rajongók azonban nem csak a filmbéli szerelmekre kíváncsiak, hanem arra is, vajon kedvenceik a való életben milyen párkapcsolatban élnek. Kik lehetnek a főszereplők igazi szerelmei? Most megmutatjuk!

Az Emily Párizsban című sorozat gyorsan a romantikus vígjátékok kedvelőinek egyik kedvencévé vált. A sorozat főszereplője, Emily Cooper (Lily Collins) karakterét formálja meg, egy amerikai marketing szakembert, aki váratlanul Párizsba költözik munkája miatt. A sorozat nemcsak szórakoztató története és lenyűgöző párizsi helyszínei miatt vált népszerűvé, hanem a karakterek közötti romantikus kapcsolatok miatt is. Azonban a sorozatban látott románcokon túl sok rajongó kíváncsi a színészek valódi párkapcsolataira is. Nézzük meg, kik állnak a Emily Párizsban szereplői mögött a való életben. Lily Collins, Emily Párizsban 4. évad

Forrás: NurPhoto via AFP Emily Párizsban: szerelmek a valóságban Lily Collins (Emily Cooper) Lily Collins, a sorozat főszereplője, aki Emily Cooper karakterét alakítja, 2021 szeptemberében házasodott össze Charlie McDowell rendezővel. A pár 2019-ben kezdett el randevúzni, és 2020-ban jegyezték el egymást. McDowell, aki híres színészek, Mary Steenburgen és Malcolm McDowell fia, filmrendezőként dolgozik. Lily és Charlie imádják a művészetet és az utazást, Instagramon gyakran posztolnak közös képeket, nem csak utazásaikról, hanem kutyájukról, Redfordról is. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lily Collins (@lilyjcollins) által megosztott bejegyzés Ashley Park (Mindy Chen) Ashley Park, aki Mindy Chen karakterét formálja meg, kollégájával, Paul Formannal jött össze, méghozzá a filmsorozat forgatása közben, akivel a filmben is egy párt alkotnak. Az amerikai-koreai származású színésznő és énekesnő több színházi produkcióban is szerepelt, mielőtt az Emily Párizsban színésze lett. A sorozat rajongói áhítattal figyelik kapcsolatát Paul Formannal, ami akkor lett publikus, amikor a színésznőt 2024 januárjában mandulagyulladással kórházba vitték. A pár rendkívül vicces posztokkal ajándékozza meg rajongóit az Instagramon. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ashley Park (@ashleyparklady) által megosztott bejegyzés Lucas Bravo (Gabriel) Lucas Bravo, aki Gabriel, a sármos francia séf szerepét játssza, meglehetősen titokzatos a magánéletét illetően. Bravo jelenleg nem házas és párkapcsolata sincs, de egy interjúban azt mondta, fontosnak tartja a kommunikációt, még akkor is, ha szakításra kerül sor. A rajongók természetesen kíváncsian lesik, hogy mikor derül ki akár csak egy aprócska információ a színész magánéletéről. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lucas Bravo (@lucasnbravo) által megosztott bejegyzés