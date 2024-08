Heidi Klum bikinifelső nélkül ünnepelte házassági évfordulóját a tengerparton - FOTÓK

Heidi Klum ismét ledobta a bikinifelsőjét a tengerparton. A szupermodell topless ünnepelte 34 éves férjével a házassági évfordulójukat. A képek mellett egy videót is megosztott kettejükről az Instagram-oldalán.

Heidi Klum és fiatal férje le sem tagadhatnák, hogy mennyire szeretik egymást

Forrás: Represented by ZUMA Press, Inc

Heidi Klum topless mutatta meg magát a tengerparton

Az 51 éves Heidi nem először hívja fel magára a figyelmet pucérkodásával, azt vallja, úgy él, ahogy csak szeretne. Korábban arról nyilatkozott, elfogadja, hogy nem mindenki kedveli őt, sőt, van akit idegesít, azoknak azt javasolja, ne kövessék a közösségi oldalán. A szupermodell legfrissebb fotóin sem takarja sok minden irigylésre méltó idomait.

Ezekkel a képekkel azt is bebizonyította, hogy rajta bizony nem fog az idő: hiába töltötte be az 51-et, ő még mindig pontosan olyan dögös, mint a pályája elején. Közel húsz évvel fiatalabb férjével pedig rácáfoltak a közhelyekre és a korkülönbség ellenére is remekül megvannak és dúl köztük a szerelem. "Nem kérhetnék jobbat. Ich Liebe Dich Tom" - írta a modell a képek alá, ami németül annyit jelent: „Szeretlek, Tom.”

Heidi egy videót os megosztott később, amelyen férje éppen alszik, míg ő a vállára borulva élvezi a napsütést, természetesen bikinifelső nélkül.