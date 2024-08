Őrült komikus erdélyi ősökkel - 9 érdekesség az 55 éves Jack Blackről

Az eredeti neve Thomas Jacob Black, 1969. augusztus 28-án a kaliforniai Santa Monicában jött világra. A szülei mindketten űrkutatással foglalkoztak. Jack Black édesanyja például dolgozott a Hubble űrteleszkópon, és részt vett az Apollo 13 űrhajósait hazajuttató mantőakció megtervezésében is.

Jack Black szülei űrkutatással foglalkoztak

Forrás: AFP



Erdélyi ősökkel is rendelkezik

Az apai nagyapja révén skót, ír és angol felmenőkkel rendelkezik, az apai nagyanyja ősei olyan német anyanyelvű szászok, akik Erdély és a mai Ukrajna területéről vándoroltak ki Amerikába. Anyai ágon oroszországi zsidók leszármazottja, és őt is zsidó vallás szerint nevelték a szülei válásáig, ami 10 éves korában következett be, és utána az apjával élt.

Egyetemi diáktársától kapta az első filmszerepét

A UCLA egyetemre ugyan csak két éven át járt, de ez is elegendő volt számára ahhoz, hogy bekerüljön az iskola nevezetes komédiatársulatába, amit a korábbi diák Tim Robbins vezetett. Tőle kapta aztán meg az első lehetőséget a mozivásznon való bemutatkozásra is a Bob Roberts című filmben.

A zenének köszönheti a befutását

Kamaszkora óta óriási rajongója a rockzenének, aminek rengeteget köszönhet a karrierje is. A mozifilmes befutását a Pop, csajok, satöbbi hozta el számára, amiben egy zeneőrült lemezboltost alakított, a Rocksuli pedig az első hollywoodi főszerepét jelentette. De legalább ilyen fontos állomásnak bizonyult a Tenacious D tévés komédiasorozat is, aminek fiktív zenekara később nemcsak saját mozifilmet kapott, de a valóságban is életre kelt, így Jack Black megélhette az igazi rocksztár létet is.

Tagja egy híres hollywoodi társaságnak

Oszlopos tagja a híres hollywoodi Frat Pack (’Tesó Falka’) csapatnak többek között Will Ferrell, Owen Wilson, Ben Stiller, Vince Vaughn és Steve Carell társaságában. A csapat neve a sokukat felvonultató Sulihuligánok című filmből származik, a tagok pedig nem csak szeretik együtt meghódítani a hollywoodi éjszakai életet, de egymás filmjeiben is nagyon gyakran felbukkannak.

Jack Black a gimiben ismerte meg a feleségét

A zenész Tanya Haden még a középiskolában volt a diáktársa, de utána nem találkoztak egyáltalán másfél évtizeden át. Ezt követően viszont egymásba szerettek, és azóta is egy párt alkotnak. Az esküvőt 2006-ban tartották, két gyereket nevelnek.